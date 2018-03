Или от Лонгфелло до Алины Поляковой То, что сегодня на Западе Владимир Путин — самая обсуждаемая персона, это ни у кого не вызывает сомнений. Что только в связи с прошедшими выборами не пишет западная пресса, как только не пытается навести тень на плетень. Но даже в этом брехливом хоре выделяется версия, озвученная некой Алиной Поляковой 18 марта в журнале Atlantic, одном из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США. На полном серьёзе госпожа Алина в статье «Как Россия вмешалась в свои выборы» рассказывает, что схема вмешательства в выборы была сперва отработана на Трампе, а потом использована и в самой России, что позволило собрать Владимиру Путину почти 77 процентов голосов. После знакомства с таким выдающимся образцом аналитики вывод напрашивается сам собой: «Путин — агент Кремля». Для подтверждения вот вам перевод творения Алины: Как Россия влезла в свои выборы Владимир Путин, самый долгий правитель России со времен Иосифа Сталина, никого не удивил своим уверенным переизбранием в воскресенье. В то время как его победа, в которой он потребовал 73,9 процента голосов по данным государственных экзит-полов, была предрешена, Кремль, как сообщается, беспокоился о явке и провел сложную, хорошо финансируемую кампанию по выборам. Для авторитарного режима, в котором заранее определены результаты выборов и явка избирателей, такие опасения могут показаться странными. Но даже в российской «управляемой демократии» внешность все еще имеет значение, и Кремлю нужно было представить правдоподобно высокий уровень поддержки, чтобы обеспечить мандат Путина. Вскоре после закрытия избирательных участков в воскресенье вечером Путин оказался на задании, чтобы достичь желаемой 65-процентной явки. Но еще важнее для Путина то, что эти выборы стали кульминацией его почти двадцатилетнего проекта по контролю над информацией в России и манипулированию российским обществом. Теперь Путин доказал вне всяких сомнений, что Россия, которую он построил, принадлежит ему и только ему. Путин начал свою давнюю кампанию дезинформации, когда пришел к власти в 2000 году, захватив независимые российские телеканалы и приведя олигархов, которые владели ими, к власти или вытеснив их из страны. С тех пор он откололся от свободного выражения мнений, политического инакомыслия и независимых голосов одной газеты, одного веб-сайта и одного блогера за раз. Каждая новая поправка к закону, объявляющая НПО иностранными агентами и нежелательными лицами, каждое убийство журналиста или политического лидера, зашедшего слишком далеко, и каждое расширение того, что представляет собой «экстремистский» контент в интернете (и, таким образом, подлежит цензуре), приближали Путина на один шаг ближе к этому дню. До того, как Кремль создал свое пресловутое Интернет-исследовательское агентство (IRA) или фабрику троллей на выборах в США в 2016 году, он был занят тестированием своего арсенала средств дезинформации на русских. Особое внимание Москвы к онлайн-операциям началось после протестов 2011 года против фальсификации выборов, которые вывели 100000 россиян на улицы Москвы. Протесты совпали с возвращением Путина на пост президента в 2012 году после непродолжительного пребывания на посту премьер-министра. Согласно сообщениям, именно в этот момент Кремль начал то, что в конечном итоге стало IRA. В недавнем обвинительном заключении, опубликованном специальным адвокатом Робертом Мюллером, говорится, что в элитном «американском подразделении» IRA работало более 80 человек. Но эта иностранная единица была небольшой частью гораздо более масштабной русскоязычной операции влияния, направленной, в первую очередь, на отечественное русское население. В 2015 году, когда тайный российский журналист-расследователь проник в IRA, в ней работало около 400 человек. Сегодня он раздулся до почти 1000 сотрудников и переезжает в новый офис в три раза больше своего первоначального места. Это расширение планировалось в рамках подготовки к президентским выборам в марте. В преддверии голосования около 900 российских троллей, государственных СМИ и правительственных чиновников вместе развернули скоординированную и структурированную кампанию дезинформации. У этой кампании было несколько тем: опровергнуть любые обвинения в фальсификации выборов, напугать или склонить россиян к голосованию, чтобы поддержать явку, и найти признаки инакомыслия или коррупции на Западе и в российской оппозиции (которую, по мнению Кремля, контролирует Запад). 15 марта пользователь популярного приложения для обмена сообщениями Telegram, утверждающий, что он является сотрудником русскоязычной секции IRA, опубликовал Инструкции о том, как реагировать на неизбежные обвинения в фальсификации выборов. В инструкции, распространяемые на Telegram, включены ссылки на статьи, уже созданные IRA, которые будут использоваться в качестве источников при публикации комментариев. Среди прочего, в инструкции сотрудникам фабрики троллей было поручено распространить в социальных сетях слух о том, что Запад планирует вмешаться в российские выборы, о чем ранее заявлял МИД России. В день выборов Интерфакс, государственная организация СМИ, сообщила, что Центральная избирательная комиссия предотвратила кибератаку из 15 стран. Никаких доказательств нападения представлено не было. В то время как тролли в социальных сетях усиливали дезинформационные нарративы, направленные на легитимизацию беззастенчиво незаконных выборов, российское телевидение — настоящий источник власти пропагандистской машины государства — сильно подтолкнуло избирателей к выборам. В Крыму, где жители проголосовали на выборах в России впервые с момента военного захвата полуострова в 2014 году, в эфире доминировали теории страха и заговора. Как сообщает The Washington Post, недавно оснащенные правительственные телеканалы предупредили зрителей, что высокая явка — единственное, что защищает российский народ от уничтожения Западом. В других регионах России региональные чиновники пытались привлечь жителей к голосованию, устраивая фестивали и лотереи для iPhone. Местные предприятия продавали у избирательных участков одежду со скидкой, а некоторые населенные пункты раздавали бесплатное питание, создавая атмосферу праздника. Некоторые россияне пошли на крайние меры, чтобы максимизировать свои шансы на победу в халяве. Вся Россия, казалось, была оштукатурена Пропутинскими билбордами и баннерами, причем некоторые из них даже появлялись на избирательных участках (что противоречит российскому законодательству). Работая в унисон, чтобы усиливать и распространять одни и те же сообщения через государственное телевидение, социальные сети и правительственных чиновников, Кремль достиг желаемых показателей. Он также достиг чего-то другого, вероятно, даже более важного для Путина: несмотря на недавние протесты против коррупции по всей России и наглые случаи мошенничества с избирателями, никаких демонстраций не состоялось. Нежась в лучах предопределенной «победы», Путин должен быть доволен. Не только потому, что он снова станет президентом России—перспектива, с которой ему казалось скучно во время его несуществующей переизбрания. Скорее только, он, точно, в восторге, потому что его прилежные усилия по контролю информации в России, наконец, расцвели. Для Путина это настоящая победа. Насладились «безупречной» логикой и «железобетонными» доказательствами Алины Поляковой? Это вам не какая-то Тереза Мэй! Ледя Алина — птица высочайшего полёта, на ней пробы ставить некуда: Алина Полякова — научный сотрудник Института Брукингса и центра внешнеполитической программы США и Европы им. Д. М. Рубенштейна, адъюнкт-профессор европейских исследований школы перспективных международных исследований им. Пауля Х. Нитце университета Джона Хопкинса. Она специализируется на европейской политике, ультраправом популизме и национализме, а также российской внешней политике. В недавней книге Поляковой «Темная сторона европейской интеграции» (ibidem-Verlag and Columbia University Press, 2015) рассматривается рост ультраправых политических партий в Западной и Восточной Европе. Она также много писала о российской политической войне, Украине и трансатлантических отношениях. До прихода в Брукингс она занимала должность директора по исследованиям и старшего научного сотрудника по Европе и Евразии в Атлантическом Совете. Она является членом Совета по международным отношениям и старшим научным сотрудником швейцарского Национального научного Фонда. Работы Поляковой появились в New York Times, Wall Street Journal, Foreign Affairs, Foreign Policy, The American Interest, а также в ряде научных журналов и СМИ. Она также была научным сотрудником Фонда Фулбрайта, Евразийского Фонда, Международного центра учёных Вудро Вильсона, Национального научного Фонда, Совета по исследованиям в области социальных наук, Международного Совета по исследованиям и Обменам (IREX), а также старшим научным сотрудником и лектором Бернского университета. Полякова имеет степень доктора и магистра социологии Калифорнийского университета в Беркли, а также степень бакалавра экономики и социологии с отличием университета Эмори. Владеет русским и немецким языками. И весь этот бред больной на голову госпожи Алины про российскую фабрику троллей IRA публикуется не в каком-то таблоиде, а в солидном журнале. The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly, по-русски: «Атлантик» и «Атлантик мансли») — один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии — Джеймс Рассел Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Лонгфелло, О. У. Холмс. Ну, а теперь на его страницах блистает Алина Полякова, достойная сестра по перу эховской «стрелки осциллографа» Юлечки Латыниной. Показательная эволюция от автора «Песни о Гайавате» до авторши «Песен об агентах Кремля». O tempora! O mores! Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллаж Фелискета Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика аналитика обозрение что россии как для также Теги: политика