Австралийский миллиардер Пэкер ушел из Crown Resorts Австралийский игорный магнат Джеймс Пэкер, некогда самый богатый человек страны, ушел из совета директоров компании Crown Resorts Ltd. из-за проблем с психическим здоровьем, пишет The . По словам представителя Дж.Пэкера, 50-летний миллиардер отойдет от всех дел и обязательств. Подробности, связанные с состоянием его здоровья, не раскрываются, но известно, что он боролся с депрессией с начала 2000-х годов, сообщает The Guardian. Дж.Пэкер вернулся в состав директоров Crown Resorts в августе 2017 года, до этого он концентрировал усилия на других проектах и уделял меньше внимания семейному бизнесу. Forbes оценивает состояние Дж.Пэкера в $4 млрд. Он является крупнейшим акционером Crown Resorts, управляющей казино в Австралии и Лондоне. Миллиардер и его сестра Гретель унаследовали бизнес отца, Дж.Пэкер руководил им с 1998 года. В 2017 году Crown ушла из Макао и США, еще больше сосредоточившись на интернет-проектах, включая онлайн-букмекера CrownBet, букмекерскую биржу Betfair и разработчика игр для соцсетей DGN Games. Последние годы были для австралийского бизнесмена очень непростыми. Поскольку сестра потребовала выкупить ее долю в семейном бизнес, Дж.Пэкер влез в долги на миллиарды долларов. Его общий бизнес с Бреттом Ратнером в Голливуде RatPac приносил все больше убытков. В Израиле, где Дж.Пэкер сейчас проживает, его допрашивали в связи с обвинениями в коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В прошлом году три сотрудника компании и 16 граждан КНР были осуждены за организацию работы казино в материковом Китае, где игорный бизнес запрещен законом. В результате Crown Resorts пришлось покинуть Макао - единственную игорную зону Китая. Два развода и скандальный публичный разрыв помолвки с певицей Мэрайей Кэри, который к тому же стоил Дж.Пэкеру миллионы отступных, не способствовали душевному равновесию, отмечает Daily Mail. Акции Crown Resorts подешевели на торгах в Сиднее в среду на 1,7%. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла на 12,6%, до $6,7 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика crown resorts бизнес джпэкер его Теги: события