"Невозможно исключить члена комитета по комитета"

"Сегодня мной было подано административный иск в высший Суд о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны ... Невозможно исключить члена комитета по комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета ", - написала Савченко в Facebook.

Напомним, что Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.