Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.

Соответствующий список опубликовал журнал "Фокус", передает со ссылкой на .

Оценивали все областные центры Украины, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма - Симферополя. Рейтинг составляли по следующим характеристикам: зарплата и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса.

Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных. В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).

В в Гидропарке после капитального ремонта открыли муниципальные пляжи "Венеция" и "Молодежный". Эти летние зоны отдыха получили международную награду "Голубого флага" за экологичность и комфорт для отдыхающих.

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