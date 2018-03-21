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Почему повар в китайском ресторане всегда печален
21.03.2018 15:46

Я неожиданно понял, почему повар в китайском ресторане всегда печален.

Вот представьте, вы повар в ресторане земной кухни для инопланетян. Они типа в курсе вашей самобытной культуры, и им нравится экзотическая земная еда. Поэтому они наперебой заказывают:

* борщ из селедки с добавлением брусничного варенья,
* салат из котлет с медом и капелькой сгущенки для остроты,
* вареную картошку с сахаром
* и завершают пир соленым мороженым с холодцом из куриных перьев.

На лицах их, или том, что у них вместо лиц — счастье.

А вы глядите на этот весь кошмар вашей жизни и думаете: писец. Писец, писец, писец! Они и правда жрут то дерьмо, которое я поначалу скармливал им для смеху!

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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