Я неожиданно понял, почему повар в китайском ресторане всегда печален.

Вот представьте, вы повар в ресторане земной кухни для инопланетян. Они типа в курсе вашей самобытной культуры, и им нравится экзотическая земная еда. Поэтому они наперебой заказывают:

* борщ из селедки с добавлением брусничного варенья,

* салат из котлет с медом и капелькой сгущенки для остроты,

* вареную картошку с сахаром

* и завершают пир соленым мороженым с холодцом из куриных перьев.

На лицах их, или том, что у них вместо лиц — счастье.

А вы глядите на этот весь кошмар вашей жизни и думаете: писец. Писец, писец, писец! Они и правда жрут то дерьмо, которое я поначалу скармливал им для смеху!

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