|Почему повар в китайском ресторане всегда печален
|21.03.2018 15:46
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Я неожиданно понял, почему повар в китайском ресторане всегда печален.
Вот представьте, вы повар в ресторане земной кухни для инопланетян. Они типа в курсе вашей самобытной культуры, и им нравится экзотическая земная еда. Поэтому они наперебой заказывают:
* борщ из селедки с добавлением брусничного варенья,
На лицах их, или том, что у них вместо лиц — счастье.
А вы глядите на этот весь кошмар вашей жизни и думаете: писец. Писец, писец, писец! Они и правда жрут то дерьмо, которое я поначалу скармливал им для смеху!Источник - .
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