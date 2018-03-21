|Савченко через суд требует отменить решение Рады об исключении ее из комитета по нацбезопасности
|21.03.2018 15:49
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https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1560961934001101
15 марта Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.До голосования за исключение Савченко из комитета присутствующий в Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала провести террористический акт в здании украинского парламента.В этот же день Луценко направил в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Регламентный комитет рассмотрит его утром 22 марта
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