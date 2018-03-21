Единый диспетчерский центр экстренной медицинской помощи заработал в Одесской области

Единая оперативная диспетчерская служба (ЕОДС) КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" начала работать в Одесской области, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Мы сегодня сделали большой шаг к жизни. Потому что на "103" звонят люди, которым нужна помощь. Иногда эта помощь - для того, чтобы они жили. Сейчас в оперативно-диспетчерскую службу подключены города Одесса, Черноморск и Южный. За сутки на "103" поступает примерно 6000 вызовов", - отметил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Главная цель существования этого центра – чтобы "скорая" приезжала скорее, и чтобы смертность в нашей области уменьшалась. Кроме современной диспетчерской, в нем также есть кабинет телемедицины. Уверен, что этот шаг в медицине Одесской области напрямую повлияет на здоровье наших граждан", - добавил он.

В рамках работы ЕОДС реализованы автоматизация приема вызовов, электронный контроль всех этапов скорой помощи, оптимизация управления ресурсами.

"Информация автоматически обрабатывается и передается непосредственно на мобильное устройство бригады скорой помощи. Поэтому, благодаря работе службы налажен выбор ближайшей бригады для выполнения заявки. Также избирается кратчайший путь ее движения благодаря применению GPS-навигации", - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Также в обладминистрации отметили, что кабинет телемедицины на базе ЕОДС позволит оказывать экстренную консультативную помощь врачам Одесской области и выполнять расшифровку более 100 электрокардиографических исследований в сутки.

Общее количество сотрудников новой службы (с диспетчерскими постами, отделом медицины катастроф, выездной консультативной помощью, отделом телемедицинских врачебных консультаций, круглосуточным техническим постом) будет составлять более 200 сотрудников.

На базе "Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" создан и кабинет мониторинга качества оказания медицинской помощи. Это первый подобный кабинет в Украине. Его специалисты будут узнавать у пациентов мнение по поводу качества полученной ими медицинской услуги.

Средства на реализацию проекта в сумме 17,8 млн. грн. были выделены из областного бюджета.