Бывшая ведущая международного песенного конкурса "Евровидение" Кэти Бойл скончалась в возрасте 91 года в Великобритании. Об этом сообщает The Daily Mail .

Она родилась в Италии и, в первую очередь, была известна благодаря появлениям на телевидении в 1960-70 годах. Всего Бойл выступала ведущей международного песенного конкурса четыре раза: в 1960, 1963, 1968 и 1974 годах.

Также она часто работала ведущей различных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных наград, в частности Ivor Novello Awards. Кроме того, Бойл вела на радио программу Katie and Friends.

Известно, что она переехала в Британию в 1964 году, работала моделью и снялась в нескольких фильмах, между которых "Правда о женщинах" и "Намерение убить".

Как сообщал svodka.net ранее, букмекеры опубликовали данные и составили рейтинг потенциальных победителей Евровидения-2018.

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