Речь идет о помещении, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет министров, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 ", - говорится в сообщении.

Законом, в частности, предполагается, что к домам, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет министров, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодной или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим Законом осуществляют государственную охрану соответствующего дома).

Также в соответствии с законом, к домам, где работают органы государственной власти, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.