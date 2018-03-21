|Порошенко подписал запрет на допуск лиц с оружием в здания госорганов власти
|21.03.2018 16:00
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Речь идет о помещении, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет министров, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охранаПрезидент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной Рады, правительства и других органов государственной власти.
Фото:president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 ", - говорится в сообщении.
Законом, в частности, предполагается, что к домам, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет министров, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодной или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим Законом осуществляют государственную охрану соответствующего дома).
Также в соответствии с законом, к домам, где работают органы государственной власти, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
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