Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Запрет импорта российских удобрений, принятый Кабинетом министров Украины 14 марта, приведет к тому, что аграрии будут вносить их гораздо меньше нормы, результатом чего станет усугубление проблемы истощения почв и сокращение валового сбора урожая, считает заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Михаил Соколов.

"Начало весны - сезон проведения посевной кампании и внесения удобрений, но украинские фермеры в этом году снова внесут их значительно меньше необходимого минимума, это ведет к истощению почв и сокращению валового сбора аграрной продукции", - приводятся его слова в пресс-релизе ВАР.

Основной причиной того, что отечественные сельхозпроизводители не могут вносить необходимый объем удобрений, по его словам, является их высокая стоимость.

"Цены на карбамид и популярную между украинских фермеров аммиачную селитру на отечественном рынке превышают мировые на 30%. Общая сумма переплаты аграриев за все азотные удобрения, по оценке консалтингового агентства "ААА", в 2017 году составила около 5 млрд грн, или $200 млн", - уточнил он.

По мнению М.Соколова, это решение может привести к еще большему росту цен, тогда как доля минеральных удобрений в материальных затратах фермеров уже составляет около 30% (33,5% в производстве пшеницы, 25,9% - кукурузы, 29,1% - ячменя) и продолжает увеличиваться из-за их подорожания.

"Монополистом на отечественном рынке азотных удобрений является группа Ostchem, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу. Сырьем для производства удобрений группой Ostchem является российский природный газ и аммиак. Следовательно, кризис на украинском рынке минеральных удобрений начался еще в 2015 году, после того как группа Ostchem потеряла доступ к дешевому российскому газу", - отметил зампредседателя.

Единственный выход из сложившейся ситуации, по его мнению, это обеспечение украинских химических предприятий собственной сырьевой базой за счет производства азотных удобрений из отечественного природного газа, или строительство заводов газификации угля, которые позволят делать азотные удобрения из украинского газового угля.