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Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому Киев обяжет граждан России заблаговременно сообщать о поездках в Украину
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21.03.2018 16:05
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В Украине в течение двух месяцев должен быть введен механизм
проверки оснований граждан России для въезда в Украину. Президент
Украины Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение
Совета Национальной безопасности и обороны. Порошенко ввел в
действие решение СНБО о контроле за въездом в Украину иностранцев и
лиц без гражданства Фото: president.gov.ua СНБО своим решением
одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О
гражданстве Украины" по поводу усовершенствования отдельных
положений" и предложил президенту внести его на рассмотрение
Верховной Рады Украины."Кабинету Министров Украины также поручено
обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение
парламента ряда проектов законов Украины. В частности,
правительству поручено подготовить изменения в Законы Украины "О
правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О
пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде
только граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства,
происхождением из государств миграционного риска, механизма
предварительной проверки оснований для въезда в Украину с
использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину,
а также определение полномочий государственных органов по
осуществлению такой проверки", – сказано в
сообщении.Правительству поручено также подготовить изменения в
Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу
усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства,
приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и
лиц без гражданства и оформления для них документов, предоставления
других услуг, а также за нарушение иностранцами правил пребывания в
Украине."Правительство также должно обеспечить в месячный срок
совершенствование механизма координации реализации государственной
политики в сфере интегрированного управления границами,
предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего
функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и
пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, дозволение
соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к
информационным системам уполномоченных государственных
органов", – продолжили в пресс-службе.СНБО также поручил
правительству утвердить план мероприятий на 2018– 2021 годы по
реализации Стра
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