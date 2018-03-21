В Украине в течение двух месяцев должен быть введен механизм проверки оснований граждан России для въезда в Украину. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение Совета Национальной безопасности и обороны. Порошенко ввел в действие решение СНБО о контроле за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства Фото: president.gov.ua СНБО своим решением одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" по поводу усовершенствования отдельных положений" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины."Кабинету Министров Украины также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины. В частности, правительству поручено подготовить изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде только граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происхождением из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", – сказано в сообщении.Правительству поручено также подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, предоставления других услуг, а также за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине."Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, дозволение соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов", – продолжили в пресс-службе.СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018– 2021 годы по реализации Стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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