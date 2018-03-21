Националисты считают председателя ОГА виновным в смерти летчика Волошина

Члены Национального корпуса, ВО "Свобода" и "Правого сектора" требуют расследовать причины самоубийства исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта, участника боевых действий на востоке Украины, летчика Владислава Волошина, передает LB.ua .

Участники акции передали в Администрацию Президента письмо с требованием уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства Волошина дома находилась его семья.

После самоубийства Волошина в СМИ было опубликовано его переписка, в которой он делился с собеседником копией выводов проверки Держаудитслужбы, а также сообщал, что Алексей Савченко продлил ему договор, хотя он хотел освободиться. Волошин также написал, что его посещают суицидальные мысли.

Заместитель Волошина Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписывать акты выполненных работ по ремонту аэропорта. Волошин не соглашался подписывать такие акты, считая их незаконными - ремонтные работы осуществлялись "фактически без проведения" тендера.

Савченко в комментарии по самоубийству Волошина заявил, что у летчика сложились напряженные отношения с бывшим руководством аэропорта, которое увидело в нем "конкурента". Также губернатор назвал "чушью" рассказы о тендерах как о возможной причине суицида Волошина.