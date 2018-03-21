Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены прежний шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Британские власти либо неспособны обеспечить защиту от теракта на своей территории, либо они сами срежиссировали набег на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости, информирует svodka.net.

«Все более конечно, что набег на Скрипалей — это, скорее только, очередная грубо сфальсифицированная и противоправная авантюра», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, ясно лишь одно: Россия к произошедшему абсолютно непричастна. «Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», — пояснил он.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены прежний шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Читайте: Новости дня: Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира