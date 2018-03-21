1. Вселенная вечно расширяется.

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг ушёл из жизни на 77-м году, пишет со ссылкой на .

Его вклад в науку неоспорим. Однако сама природа его исследований, затрагивавших такие фундаментальные вопросы, как возникновение вселенной и суть материи, привлекала к нему внимание многих людей, от науки очень далёких.

Речь, конечно же, в первую очередь о религиозных деятелях. Споры о том, поддерживают ли теории Хокинга (признанные научным сообществом) существование Бога-Творца, не утихают по этот день.

Одни говорят, что великий физик признавал: без Бога наша вселенная возникнуть не могла. Другие возражают: не мог учёный говорить такой чуши!

Кто же прав?

В бестселлере 1998 года «Краткая история времени», рассказывающем о происхождении вселенной и разошедшемся 10-миллионным тиражом, Хокинг допускал место Бога в создании только сущего.

«Если мы откроем универсальную теорию, это станет абсолютным триумфом человеческой мысли, потому что в этом случае мы узнаем, что такое ум Бога», — писал тогда учёный.

Позднее он якобы пришёл к выводу, что вселенная возникла по объективным физическим законам, и её появление нельзя связывать с деятельностью высшего разума.

Однако главный редактор британского научно-популярного журнала «New Scientist» Роджер Хайфилд утверждал, что позиция Хокинга не менялась — его просто неправильно поняли. По его словам, Хокинг всегда смотрел на Бога в переносном смысле, во многом так же, как и Альберт Эйнштейн.

«Бог не играет в кости со Вселенной», — остроумно заявлял Эйнштейн. Но эти слова не означают, что Эйнштейн был религиозен. Он отмечал, что «идея личного Бога — это антропологическая концепция, которую я не могу принимать всерьёз». И когда его спросили, верит ли он в Бога, Эйнштейн ответил: «Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в упорядоченной гармонии того, что существует, а не в Бога, который заботится о судьбе и деятельности человека».

В своей книге «Великий замысел» Стивен Хокинг утверждал, что Большой взрыв, в результате которого, по современным представлениям, возникла вселенная, не произошёл из-за какого-либо фантастического совпадения, а был вызван объяснимыми причинами: «Согласно закону всемирного тяготения, Вселенная могла и должна была появиться из ничего. Спонтанное создание — это именно та причина, по которой вместо пустоты возникает нечто. Это причина существования Вселенной, причина нашего существования. Для того чтобы поджечь запал и запустить Вселенную, не обязательно нужен Бог».

Он полемизировал с теорией Исаака Ньютона о том, что вселенную создал Бог, поскольку она не могла появиться из хаоса.

Одним из доказательств отсутствия высшего разума Хокинг называл открытие в 1992 году других экзопланет — небесных тел, вращающихся около звёзд за пределами Солнечной системы: «Случайное соединение планетарных условий в нашей системе: присутствие единственного Солнца и удачная соединение солнечной массы с дистанцией от Солнца до Земли — теперь стало намного менее примечательным. И оно уже не является таким веским доказательством того, что Земля была создана исключительно для удовольствия людей».

Взгляды Хокинга, считавшего себя агностиком, довольно популярны в научном мире, где немало атеистов.

Впрочем, некоторые другие эксперты подвергают выводы британского астрофизика сомнению. Профессор Джордж Эллис, возглавляющий Международное общество науки и религии, говорил, что заявления учёного способны принести вред:«На мой взгляд, самый большой недостаток этих заявлений в том, что общество ставят перед выбором — наука или вера. Многие скажут: “ну что ж, тогда я выбираю религию”. В результате проиграет как раз наука».

Вот ещё 4 смелых утверждения Стивена Хокинга:

1. Вселенная вечно расширяется.

Вплоть до начала XX века считалось, что вселенная вечна и неизменна. Хокинг доказывал, что это не так:«В свете от далёких галактик происходит смещение в сторону красной части спектра. Это означает, что они удаляются от нас, что вселенная расширяется».

Расширение вселенной позволяет предположить, что у неё было начало. Момент, когда вселенная начала своё существование, получил название «большого взрыва».

Хокинг пояснял:«Умирающая звезда, сжимаясь под действием собственной гравитации, в конце концов превращается в сингулярность — в точку бесконечной плотности и нулевого размера. Если повернуть ход времени вспять так, чтобы сжатие превратилось в расширение, станет возможным доказать, что у вселенной было начало.

Однако доказательство, основанное на теории относительности Эйнштейна, показывало также, что невозможно понять, как произошла вселенная: оно демонстрировало, что все теории не действуют в момент начала вселенной».

2. Мы не одни во вселенной.

Если верить Хокингу, то встречи с представителями других планет не сулят землянам ничего хорошего. Он не отрицал возможность существования внеземных цивилизаций, но надеялся, что встречи с ними не произойдёт.

Вот что говорил по этому поводу великий учёный:«Во вселенной со ста миллиардами галактик, каждая из которых содержит сотни миллионов звёзд, маловероятно, что Земля является единственным местом, где развивается жизнь. С чисто математической точки зрения, одни лишь цифры позволяют принимать мысль о существовании инопланетной жизни как абсолютно разумную.

Реальной проблемой является то, как могут выглядеть инопланетяне, понравятся ли они землянам своим видом. Ведь они могут быть микробами или одноклеточными животными, или червями, которые населяли Землю в течение миллионов лет».

3. Человечество обречено.

Хокинг задавался вопросом: что произойдёт, когда вселенная прекратит расширяться и начнёт сжиматься? Будет ли время двигаться в обратном направлении?

«Мне казалось, что когда начнётся сжатие, вселенная вернётся в упорядоченное состояние. В таком случае с началом сжатия время должно было повернуть вспять. Люди в этой стадии проживали бы жизнь задом наперёд и молодели по мере сжатия вселенной», — писал он.

Но попытки создать математическую модель этой теории не увенчались успехом. Позже Хокинг признал свою ошибку и пришёл к выводу, что время не повернёт свой ход вспять, когда вселенная начнёт сжиматься: «В реальном времени, в котором мы живём, у вселенной есть две возможные судьбы. Она может продолжать расширяться вечно. Или она может начать сжиматься и прекратить своё существование в момент “большого сплющивания”. Это будет похоже на большой взрыв, только наоборот».

Хокинг говорил, что в таком случае единственный шанс для человечества заключается в возможности навсегда покинуть Землю. Впрочем, по его расчётам, все эти страхи ждут нас не раньше, чем через несколько миллиардов лет.

4. Чёрные дыры — источники мощного излучения.

Излучением Хокинга называется в физике гипотетический процесс «испарения» чёрных дыр, то есть испускания элементарных частиц (преимущественно фотонов).

Этот процесс был предсказан Хокингом в 1974 году. В своей работе он пояснял: «Когда огромная звезда сжимается, её гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может больше покидать её пределы. Область, из которой ничто не может выйти, и называется чёрной дырой. А её границы называются горизонтом событий».

Именно Хокинг начал изучать поведение элементарных частиц близко чёрной дыры с точки зрения квантовой механики. Он выяснил, что частицы могут выходить за её пределы и что чёрная дыра не может быть абсолютно чёрной, то есть существует остаточная радиация.

Позже Хокинг обнаружил и механизм, через которого черные дыры могут испускать излучение. С точки зрения квантовой механики пространство наполнено виртуальными частицами, которые постоянно материализуются парами, разлучаются, снова сталкиваются и аннигилируют.

Вблизи чёрной дыры одна из пары частиц может упасть в неё, и тогда у второй не останется пары для аннигиляции. Такие «брошенные» частицы и образуют радиацию, которую излучает чёрная дыра.

Из этого Хокинг сделал вывод, что чёрные дыры существуют не вечно: они излучают всё более сильный ветер и в конце концов исчезают в результате гигантского взрыва. Учёный писал: «Эйнштейн так и не принял квантовую механику из-за связанного с ней элемента случайности и неопределённости. Он сказал: “Бог не играет в кости”.

Похоже, Эйнштейн ошибся дважды. Квантовый эффект чёрной дыры позволяет предположить, что Бог не только играет в кости, но и иногда бросает их туда, где их невозможно увидеть».

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