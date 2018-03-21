Сергей Лавров возглавляет МИД с 2004 года

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет" , - сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

По словам источника, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает аж с 2004 года - прежде только, из-за усталости. Но, по просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа рф Мария Захарова сказала, что не знает, останется Лавров на своей должности.

Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из заместителей министра (чаще только называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представитель России в НАТО), или человек извне, в том числе, вероятно, из администрации президента.

Сам Лавров, уточняет источник, скорее только, не пойдет на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.