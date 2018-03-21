Уже в октябре южнокорейская армия планирует развернуть ракеты класса «земля-земля» в недавно созданной контр-артиллерийской бригаде для того, чтобы в случае конфликта с Севером иметь возможность уничтожить врытые в землю артиллерийские ДОТы («долговременные огневые точки») большой дальности, которые Пхеньян держит в окопах близко демилитаризованной зоны и использует в качестве главного сдерживающего фактора в вероятном конфликте с Югом.

Этот план является частью военной реформы Сеула, направленной на подготовку к возможной войне с режимом Ким Чен Ына. Об этом сообщает со ссылкой на военный источник, передает Newsader.

«Министерство национальной обороны утвердило план создания артиллерийской бригады…, которую планируется развернуть в отктябре, — рассказал источник. Миссия бригады будет состоять в том, чтобы в случае войны как можно быстрее и эффективнее уничтожить дальнобойные пушки Северной Кореи».

Ударным элементом этой бригады станет GPS-управляемая высокоточная тактическая ракета типа «земля-земля», которую южнокорейские военные разрабатывали на протяжении последних трех лет и испытания которой они провели в минувшем году. Снаряд, получивший название «убийца артиллерии», имеет дальность более 120 километров и поражает цели с точностью до 2 метров. Установка способна запускать залпом — практически одновременно — сразу четыре такие ракеты. Благодаря высокой проникающей огневой мощи они способны уничтожать бункеры и другие цели, находящиеся в нескольких метрах под землей, в том числе врытые в землю северокорейские орудия.

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«Дальнобойные артиллерийские системы Северной Кореи, развернутые вдоль границы, представляют собой серьезную угрозу безопасности столичного района Южной Кореи, — объяснял генерал-лейтенант в отставке Шин Вон-сик, прежний оперативный директор Объединенного комитета начальников штабов. — Контр-артиллерийская бригада, как ожидается, сыграет ключевую роль в нейтрализации артиллерийской огневой мощи Севера, поскольку новая ракета «земля-земля» способна ликвидировать защитные конструкции артиллерийских сил».

Для выполнения этой же задачи артбригада располагает также системой Chunmoo Multiple Launch Rocket System, которая может стрелять тремя типами боеприпасов, два из которых — неуправляемые ракеты (130-мм и 227-мм) и один — управляемая 239-мм ракета. Радиус поражения ракет составляет 36 километров, 80 километров и 160 километров соответственно.

Согласно южнокорейским данным, «Пхеньян» имеет на вооружении около 8,6 тыс. буксируемых и самоходных артиллерийских орудий, а также 5,5 тыс. ракет. Семьдесят процентов из них развернуты близко границы. При этом 340 северокорейских арторудий, которые могут совершать 15 тыс. выстрелов в час, развернуты непосредственно у Сеула.

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