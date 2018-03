Британия усилит досмотры бизнес-джетов из России Данная мера направлена на близких к президенту России олигархов. Она должна продемонстрировать негативное отношение к «союзникам Путина» и призвана сорвать нелегальное перемещение денег между Россией и Британией. Власти Британии намерены усилить меры пограничного контроля в отношении частных самолетов, доставляющих в страну богачей из России, сообщает газета The Times. По данным издания, речь идет о проведении отдельно тщательных обысков бизнес-джетов, информирует svodka.net. Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила The Times, что усиленная проверка будет проводиться, чтобы не допустить проникновения в страну враждебно настроенных лиц и принадлежащих им активов. Опрошенные The Times чиновники отметили, что данная мера направлена на близких к президенту России олигархов. Она должна продемонстрировать негативное отношение к «союзникам Путина» и призвана сорвать нелегальное перемещение денег между Россией и Британией. 20 марта Тереза Мэй провела заседание Национального совета безопасности (NSC). На нем, в частности, обсуждалось ужесточение мер пограничного контроля после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности к которому местные власти обвиняют российские спецслужбы. Читайте: В Великобритании хотят эксгумировать тело соратника Березовского «К числу данных мер относится и проведение пограничниками строгих проверок на частных рейсах», — заявила журналистам пресс-секретарь главы правительства.

