Внефракционный нардеп Надежда Савченко сообщила, что 22 марта придет на заседание регламентного комитета Верховной Рады Украины, где будет рассматриваться представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на ее арест. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко внес в Раду представления на Савченко 15 марта Фото: ЕРА "Как бы генеральный прокурор (Юрий Луценко. – ) нb пытался меня спровоцировать, нарушая Уголовный кодекс и пытаясь сделать так, чтобы я сбежала из страны, я буду присутствовать на заседании регламентного комитета. Я получила приглашение", – сообщила она. Савченко добавила, что пока не знает, с кем придет на заседание."Могу справиться сама", – отметила она.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.Регламентный комитет рассмотрит представление утром 22 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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