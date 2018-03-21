Согласно сообщению российского Минобороны, инициатива проведения встречи была высказана со стороны НАТО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Согласно сообщению российского Минобороны, инициатива проведения встречи была высказана со стороны НАТО.

"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи" , - сообщили в Минобороны.

О дате и месте проведения встречи не сообщается.

Еще в начале года американское издание BuzzFeed обнародовало информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Скапарротти и Герасимова. Самые высокие военные руководители Альянса и РФ не общались ни разу с 2014 года.

Тогда в пресс-центре штаб-квартиры НАТО отметили, что Альянс не менял стратегию России, но использует военные линии коммуникации.