В одном из сел Черниговской области сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, забившего до смерти девочку в возрасте двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

В полицию поступило сообщение о смерти ребенка, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством Нежинского отдела полиции. Их встретили две женщины, между которых была хозяйка и подруга, проживавшая у супругов вместе с двумя детьми. Выяснилось, что погибли дочь второй женщины, утверждавшей, что смерть наступила в результате эпилептического припадка - якобы ребенок тяжело травмировался после падения.

"Уже тогда полицию насторожила отсутствие в доме хозяина, а хозяйка не смогла указать, где его искать. Оперативники начали поиски мужчины. Труп девочки был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома. Столь тяжелых повреждений девочка не могла нанести сам себе", - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли хозяина и задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция выдвинула версию о его причастности к убийству ребенка, что полностью подтвердилось.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

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