|Хочет уйти: Лавров покинет пост главы МИД РФ, — СМИ
|21.03.2018 16:35
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Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству, передает УНИАН.
По словам источников в МИД, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде только, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.
«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас все ждут объявления нового состава правительства.
Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, вероятно, из администрации президента. Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее только, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совете безопасности России.
Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года, в 1994-2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.