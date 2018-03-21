Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству, передает УНИАН.

По словам источников в МИД, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде только, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас все ждут объявления нового состава правительства.

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Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, вероятно, из администрации президента. Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее только, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года, в 1994-2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.

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