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"Полнолуние". Артем Пивоваров презентовал клип. Видео
21.03.2018 16:37
Украинский певец Артем Пивоваров обнародовал на своем канале в YouTube клип на песню "Полнолуние". Режиссеры ролика – Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Главные роли в клипе исполнили модель Юлия Коханова и сам Пивоваров. Сюжет как таковой отсутствует. Исполнитель и модель появляются на разных локациях: в театре, отеле, ночном клубе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Пивоваров снялся в собственном ролике Скриншот: Артем Пивоваров / YouTube видео Видео: Артем Пивоваров / YouTube

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