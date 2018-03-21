|В российском городе полсотни детей обратились в больницу с жалобами на тошноту и сыпь
|21.03.2018 16:40
|
Вероятно причиной может быть выброс свалочного газа из мусорного полигонаВ Волоколамске (Россия) уже полсотни детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение.
"По состоянию на 13:00 в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализировано одного мальчика с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - отметили в областном Минздраве, сообщает "Интерфакс-Россия".
Ведомство отмечает, что четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.
"На данный момент специалисты не связывают обращение с полигоном "Ядрово", - добавили в пресс-службе.
Полигон твердых бытовых отходов "ядровой". Фото: ТАСС
По данным ТАСС, резкое понижение атмосферного давления стало причиной выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово".
"Сегодня ночью на полигоне "Ядрово" <...> в результате резкого падения (атмосферного) давления произошел выброс свалочного газа. Места выбросов были сразу обнаружены, затомпонировано", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, отметив, что в настоящее момент власть не может исключить появление неприятных запахов на полигоне.
Как напоминает "112 Украина", в начале марта в Волоколамском районе произошел скандал из-за мусорного полигона "Ядрово". Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово".
Власть Волоколамского района Московской области ввела режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия полигона "Ядрово" на окружающую среду.
16 марта на полигоне "Ядрово" состоялось несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.