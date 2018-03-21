Вероятно причиной может быть выброс свалочного газа из мусорного полигона

"По состоянию на 13:00 в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализировано одного мальчика с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований" , - отметили в областном Минздраве, сообщает "Интерфакс-Россия" .

Ведомство отмечает, что четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

"На данный момент специалисты не связывают обращение с полигоном "Ядрово" , - добавили в пресс-службе.

Полигон твердых бытовых отходов "ядровой". Фото: ТАСС

По данным ТАСС , резкое понижение атмосферного давления стало причиной выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово".

"Сегодня ночью на полигоне " Ядрово " <...> в результате резкого падения (атмосферного) давления произошел выброс свалочного газа. Места выбросов были сразу обнаружены, затомпонировано" , - сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков , отметив, что в настоящее момент власть не может исключить появление неприятных запахов на полигоне.

Как напоминает "112 Украина", в начале марта в Волоколамском районе произошел скандал из-за мусорного полигона " Ядрово". Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово".

Власть Волоколамского района Московской области ввела режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия полигона "Ядрово" на окружающую среду.