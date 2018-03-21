С начала 2018 года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых, заявили в Министерстве здравоохранения Украины. В Минздраве Украины призвали вакцинироваться от кори Фото: EPA "С середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", – сказано в сообщении.Отмечается, что только в течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7 тыс. 752 человека – 2 тыс. 687 взрослых и 5 тыс. 65 детей."Госпитализированы 5 тыс. 352 человек. С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. Больше только людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях", – добавили в Минздраве.В министерстве подчеркивают, что только повсеместная вакцинация может остановить вспышку кори в стране.27 февраля 2018 года директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита заявлял, что ситуация с заболеваемостью корью стабилизируется.При этом 5 марта пресс-служба департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации сообщала, что за последнюю неделю в Закарпатье зарегистрировано 158 случаев кори, что на 7% больше, чем за предыдущую.13 марта в Минздраве заявляли, что в Украине уменьшается число новых случаев заболевания корью.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. Morbillivirus – вирус кори – очень заразен, он быстро передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, будут заражены.Это заболевание является одной из главных причин детской смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 30–40 млн детей болеют корью, более 800 тыс. умирают от инфекции и ее осложнений. Единственным действенным способом профилактики кори является вакцинация. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кори корью украины что тыс Теги: здоровье