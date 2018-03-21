Как написала жительница Василькова Виктория Гедзь на сайте «Щит и меч», учительница разозлилась на ученика 7-б класса Виктора Юрова. При этом оказалось, что другие родители тоже знали о методах «воспитания» Новоселовой. И даже требовали ее увольнения, но тогда руководство школы оставило ее работать.

«Эта тварь часто унижала моего ребенка и протягивала руки на что я сразу отреагировала. Написала жалобу директору, которая в свою очередь пообещала ее уволить,но как видите эта сука работает и продолжает дальше издеваться над детьми. Пора с этим что-то решать», — написала в Facebook одна из мам.

При этом в школе заявили, что после разгоревшегося скандала Новоселова решила уволиться по собственному желанию.

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