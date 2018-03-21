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Суд отказался отстранить адвоката Януковича Горошинского от процесса по экс-беркутовцам
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21.03.2018 16:53
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Сторона обвинения по делу экс-беркутовцев, подозреваемых в
расстрелах на Майдане, заявила о возможном конфликте интересов,
поскольку их адвокат Александр Горошинский также представляет
интересы беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако
Святошинский районный суд Киева отказался отстранить адвоката. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Горошинского не
отстранили от дела экс-беркутовцев, несмотря на конфликт интересов
Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook Сторона обвинения
заявила о возможном конфликте интересов, поскольку Горошинский
также представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича
на слушаниях о применении к нему процедуры заочного досудебного
расследования, а также по делу о расстрелах на Майдане, которое
рассматривает Печерский районный суд Киева.21 ноября 2017 года
Святошинский районный суд Киева продлил срок бытие под стражей пяти
экс-беркутовцам: Сергею Тамтуреы, Сергею Зинченко, Павлу
Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко.Сотрудники
"черной роты" "Беркута" Тамтура и Маринченко были
задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте–апреле 2014
года были задержаны другие экс-сотрудники этой спецроты –
Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того,
как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В
июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в этом
преступлении – экс-беркутовец Янишевский.Всего по делу о
расстреле Евромайдана были арестованы 16 беркутовцев и
пять сотрудников СБУ. По данным Генпрокуратуры, на
Майдане были расстреляны "Беркутом" 48 активистов.Против
Януковича в Украине открыто несколько уголовных производств. Его
обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным
имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях,
направленных на свержение конституционного строя. В отношении
экс-президента применяется процедура заочного
осуждения. В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).
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