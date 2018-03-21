С помощью доброго слова и пистолета можно добиться куда большего, чем с помощью просто доброго слова. А если заявления о демократических ценностях подкреплены реальной угрозой и материальным интересом, это куда эффективнее выражений глубокой озабоченности.

Итак, Госдеп США выступил с интересным заявлением. Компании, которые будут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2», могут попасть под санкции в рамках Акта о противостоянии противникам Америки через санкций. О чем, в принципе, предупреждали еще несколько месяцев назад. Под удар американских «энергетических» санкций попадает не только Газпром и другие российские компании, а их партнеры. Из любой третьей страны. А без западных технологий и без поставок импортного оборудования построить «Северный поток-2» Россия просто физически не сможет. Не говоря уже о деньгах – половина финансирования газопровода должна идти от западных компаний. Проект, конечно, интересный, но не настолько, чтобы ругаться с США.

Почему к американской угрозе стоит относиться серьезно вполне конечно. Потому что тут кроме разговоров о ценностях, энергетической независимости Европы и рисках для Украины речь идет об очень и очень серьезных деньгах. В настоящий момент США поставили под большой вопрос целесообразность строительства газопровода «Сила Сибири» из РФ в Китай. Просто предложив правительству Поднебесной более интересный проект газопровода из Аляски.

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И с европейского рынка американцы намерены теснить «Газпром», освобождая место для поставок своего газа. Ничего личного – просто бизнес. Который удачно совпал с дискуссиями о демократических ценностях. Которые хороши сами по себе, но подкрепленные финансовыми интересами выглядят куда более внушительно. Инициативу Госдепа активно поддерживают Конгресс и Сенат, так что кому-то из партнеров «Газпрома» может «прилететь» в самое ближайшее время.

Меньше слов – больше дела. Именно так выглядит стратегия США в отношении Кремля на сегодняшний день. Без криков, громких заявлений и попыток достучаться до того, что у них вместо совести и инстинкта самосохранения. Просто выжимать с рынков углеводородов любыми средствами. Между тем президент США Дональд Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Искусство дипломатии заключается в том, чтобы говорить «Хороший песик» до тех пор, пока не нащупаешь камень…

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