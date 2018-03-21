Осенью в Украине стартует Год французского языка В начале осени в Украине стартует Год французского языка, сообщил иностранный дел страны Павел Климкин. "С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине... Если серьезно, то больше Франции и франц.языка у нас - это супер :)", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Twitter в среду. З 1 вересня почнемо Рік французької мови в Україні.Після паузи виступав французькою перед послами країн Міжнародної організації франкофонії-ще не всі навики втратив-потренуюсь післязавтра з французьким колегою:) Якщо ж серйозно, то більше Франції та франц.мови у нас – це супер :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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