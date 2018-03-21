Осенью в Украине стартует Год французского языка

В начале осени в Украине стартует Год французского языка, сообщил иностранный дел страны Павел Климкин.
"С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине... Если серьезно, то больше Франции и франц.языка у нас - это супер :)", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Twitter в среду.
З 1 вересня почнемо Рік французької мови в Україні.Після паузи виступав французькою перед послами країн Міжнародної організації франкофонії-ще не всі навики втратив-потренуюсь післязавтра з французьким колегою:) Якщо ж серйозно, то більше Франції та франц.мови у нас – це супер :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin)