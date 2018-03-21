В Китае итальянский производитель X Electric Vehicle намерен выпустить 3D-печатные автомобили LSEV. Об этом сообщает South China Morning Post .

Практически все видимые части двухместной машины сделали с помощью 3D-печати. Исключениями стали окна, шины и шасси. Автомобиль весит только 450 килограмм, что почти в два раза меньше, чем масса обычной машины. Электрокар будет разгоняться до 70 километров в час, а проезжать без подзарядки - 150 километров.

Старший дизайнер X Electric Vehicle Го Сяожэнь рассказал, что LSEV начнут продавать во втором квартале 2019 года, стоимость составит приблизительно 9,5 тысяч долларов.

В год будут выпускать около 500 электромобилей.

Как сообщал svodka.net, житель Соединенных Штатов Америки Кори Аллен Патрик в возрасте 28 лет напал на водителя электрокара Chevrolet Bolt EV, чтобы угнать его автомобиль, однако не смог.

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