По словам Розенко, средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже осенью

"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата на которые превышает 15 000 гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть довольно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда" , - сказал Розенко в эфире "112 Украина", передает Правительственный портал .

Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, Правительство работает и над улучшением условий труда.

"Европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, но и в условиях, в которых работает работник. И здесь, непременно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению" , - подчеркнул Павел Розенко.

Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.

Напомним, что зарплаты свыше 10 тыс. грн получают лишь 23,5% украинцев . Все остальные штатные работники - меньше.