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Аналитики Альфа-Банка заявили о снижении вероятности экономических реформ после победы Путина.

Яркая победа Владимира Путина на выборах президента России заставила либеральные элиты серьезно тревожиться за свое положение. И "первым звоночком" в этом плане стало заявление аналитиков Альфа-Банка, считает экономист Михаил Хазин.

Вскоре после объявления результатов голосования эксперты Альфа-Банка объявили о том, что победа нынешнего главы государства снижает вероятность проведения в России экономических реформ. Это абсолютная ложь, так как Путин еще в мартовском послании, а затем и на встрече с другими кандидатами после выборов говорил, что решение экономических проблем - это приоритет государства на ближайшие годы, отмечает знаток.

По мнению Михаила Хазина, заявление Альфа-Банка - не что иное, как знак взволнованности и беспокойства либеральных элит второго эшелона по поводу того, что их высокие покровители могут лишиться теплых мест в правительстве. Экономист указывает, что уровень поддержки Путина в 77% дает ему мандат на то, чтобы существенно изменить правящую элиту, поскольку ее состав абсолютно не соответствует мнению народа.

"Понятно, почему "заерзала" элита второго эшелона типа владельца Альфа-Банка Михаила Фридмана. Предприниматель и миллиардер заинтересован в том, чтобы за его покровителями во власти были сохранены высокие посты", - поясняет экономист.

Он добавляет, что банкир уже подготовил почву для отступления. У Фридмана имеется паспорт Израиля, и в случае чего он может по-быстрому отбыть туда.

"В "чемоданном" настроении и готовы к скоропостижному бегству за кордон и другие представители либеральной своры. Ведь кулак главы российского государства может со всей тяжестью опуститься на стол уже в конце апреля - сразу после церемонии инаугурации", - подчеркнул знаток.

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