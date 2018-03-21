Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что обжаловала в
суде решения парламента об исключении ее из состава комитета по
вопросам национальной безопасности и обороны. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Рада исключила Савченко из комитета
по нацбезопасности 15 марта Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Савченко заявила, что обжаловала в суде постановление
ВР об ее исключении с комитета. Однако заседание комитета не
состоялось из-за отсутствия кворума. 15 марта Рада
исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.До
голосования за исключение Савченко из комитета присутствующий в
Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала
провести террористический акт в здании украинского парламента.В
этот же день Луценко направил в Верховную
Раду представления о согласии на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Регламентный
комитет рассмотрит его утром 22 марта.21 марта Савченко
заявила, что подала иск в главный суд Украины с целью
обжаловать решение ВР об исключении ее из состава комитета по
нацбезопасности.
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