|Главный телеканал России поздравил Путина с победой на выборах в США
|21.03.2018 17:10
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Ведущий заявил, что нынешний глава российского государства Владимир Путин стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Соответствующее видео обнародовано на YouTube.
Журналист сделал оговорку в прямом эфире программы Вести на телеканале Россия 1 и не заметил ошибки.
"С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер", - сказал он.
Как сообщал svodka.net ранее, во Франции сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президентские выборы в России и посвятил им карикатуру. На карикатуре изображен действующий президент РФ Владимир Путин. На руке у него видно марионетку в образе Ксении Собчак.
Напомним, что в России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х.
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