Позвонили знакомые из Славянска, просят помочь в освещении ситуации с водоснабжением, которая сложилась в городе в последнее время.

Действительно, ситуация там с каждым годом ухудшается. Хотя Славянск и расположен у крупной реки, а не в засушливых степях, где проблемы с водой были бы естественны, там действуют завышенные тарифы на воду. Водоканал работает с большими убытками и вынужден сокращать подачу воды в дома. 13 марта подача воды на город . Люди получают ее только четыре часа утром и вечером.

Недавно проблемы с водоснабжением в Славянске жаловались даже Гройсману

Как так получилось? Ведь в городе работают «крепкие хозяйственники», которые уверенно выиграли выборы в 2015 году. Мэр Вадим Лях, который обещал с предвыборных плакатов «любить Славянск, как Неля», набрал 52% голосов и выиграл уже в первом туре. Больше 50% набрал и «Оппозиционный блок» на выборах в городской совет.

Весь город давно находится под надежным контролем «регионалов». До Вадима Ляха городом управляла Неля Штепа от Партии регионов. До нее — также регионал Валентин Рыбачук. В горсовете ПР имела абсолютное большинство. Никто не мешал регионалам сделать жизнь горожан комфортной и привести в порядок коммунальное хозяйство. Но ситуация с водой с годами становится только хуже.

Во всем винят долги и неплатежи. Но дело в том, что население за воду платит примерно так же, как и в других городах. Люди везде одинаковы, следовательно проблема Славянска не в горожанах, а в состоянии коммуникаций. Город несет огромные потери из-за прогнивших труб.

На сайте КП «Славгорводоканал» есть финансовая отчетность за последние четыре года. Там хорошо видны результаты руководства » команды профессионалов». И той самой Нели, и нынешнего мэра Ляха, который теперь любит Славянск, как она. Вот, например, (более свежего пока нет).

В отчете говорится, что более 80% водопроводных сетей Славянска находятся в аварийном состоянии.

Плачевное состояние разрушенных труб привело к закономерному результату. Питьевой воды потребителям реализуют все меньше, а потери воды растут. В 2017 году такие потери составили почти 60%. Это колоссальная цифра. И это на 11% больше, чем за подобный период 2016 года.

Из-за таких потерь в Славянске очень высокие тарифы на холодную воду. Существенно выше, чем в других городах Украины. Последнее повышение было в январе 2018. Теперь . Для сравнения — тариф на воду в Запорожье и Днепре . В Мариуполе — 18,8 грн. В Полтаве — 21 грн.

Жители Славянска переплачивают за тупость и безрукость своих чиновников.

За 9 месяцев 2017 года убыток водоканала составил более 15 млн грн. Если так пойдет дальше, город скоро совсем останется без центрального водоснабжения. Трубы просто сгниют и люди будут качать воду в квартиры насосами прямо из скважин в земле. Думаете, я сгущаю краски? Нет. Именно так задолго до войны уже . Там «хозяйственникам» не понадобилось ни войны, ни Майдана, чтобы полностью разрушить водопровод.

Каким образом люди, которые довели город до такой коммунальной катастрофы получают по 50% голосов избирателей на местных выборах? Как это вероятно?

Все очень просто. Погромче ори про «притеснения русского языка», пугай народ фашистами, а трубы исправлять — не царское дело. Люди могут и в тазиках помыться. Если все же будут сильно возмущаться — вали все на Майдан. От него все беды. Из-за Майдана теперь можно еще лет десять ничего не чинить.

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