Доступ предоставляется к информации о звонках, входящие / исходящие SMS-сообщения, информацию о GPRS-трафик

Об этом говорится в постановлении суда.

В документе, в частности, говорится, что Управление досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности в ходе следствия проверяет информацию о злоупотреблении служебным положением сотрудниками Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и другими лицами.

"Следствием установлено, что в период с 2016 года по настоящее время председатель и члены Назка, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента, прежний глава Администрации Президента и заместитель начальника 1 управления ГУ БКОП СБ Украины с целью получения неправомерной выгоды поступили ряд неправомерных действий, а именно организовали принятия членами Назка решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц сполна оважених на выполнение функций государства или местного самоуправления, или их проведения " , - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что в ходе расследования установлено, что один из фигурантов дела использует номер телефона оператора мобильной связи ЗАО "Киевстар".

В свою очередь следователь судья пришел к выводу, что ходатайство следователя о предоставлении доступа к телефонных соединений подлежит удовлетворению.

"Предоставить временный доступ к вещам, документов и позволить получить у оператора мобильной связи ЗАО" Киевстар "информацию в формате" Excel "по номеру телефона, в частности: документально оформлении данные о соединении абонента указанного телефона с указанием в них времени совершения звонков , входящих / исходящих SMS-сообщений, информацию о GPRS-трафик, с учетом нулевых звонков указанного номера телефона, продолжительности разговоров со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес (с адресной идентификацией пунктов закончи ения телекоммуникационных сетей (базовых станций) в момент каждого входящего и исходящего телефонного соединения, LAC, CELLID, ИМЕИ-номеров телефонов с которого и на который осуществлялись соединения, сведения о принадлежности номера конкретному лицу, номеров абонентов, - говорится в резолютивной части постановления суда.

При этом указывается, что срок действия постановления не может превосходить одного месяца со дня его принятия.