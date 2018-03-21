Бывает так, что в жизни происходят страшные вещи, причины которых непонятны, пишет со ссылкой на .

Оказывается, прошлое наше и нашей семьи очень сильно влияет на будущее. Родственные узы вплоть до 12 колена способны оказывать влияние – как хорошее, так и не очень. Поэтому желательно регулярно читать молитвы на очищение рода, чтобы не страдать за то, что было сделано много лет тому.

Чтобы очистить родовую карму от грехов, сначала нужно 12 раз сходить в храм на протяжении одного месяца. Каждый раз в храме нужно проводить ритуал прощения, читая молитву у иконы Иисуса Христа или Богородицы. К ритуалу нужно готовиться: купить 3 свечи, составить список тех, о ком нужно помолиться. Свечи зажечь по очереди и поставить у иконы.

Как проводить православный ритуал прощения

Первая свеча ставится за души и здравие тех, кто сделал вам больно.

Вторая свеча ставится за искреннее прощение людей, которые встретились в жизни.

Третья свеча ставится за тех, кому вы случайно или умышленно принесли боль.

Каждый вечер на протяжении 40 дней нужно дома молиться о прощении родовых грехов, искренне и усердно. Текст молитвы лучше знать наизусть.

Молитву нужно каждый раз трижды повторять. А в конце обязательно благодарить Бога за все, что он вам дал.

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