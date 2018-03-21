В партии "Видродження" опровергли информацию о выдвижении Хомутынника кандидатом в президенты Украины

Информация о выдвижении сопредседателя депутатской группы "Партия "Видродження" Виталия Хомутынника кандидатом в президенты Украины не соответствует действительности, заявили в партии "Видродження".

"Сегодня была распространена фейковая информация о выдвижении сопредседателя депутатской группы "Партия "Видродження" Виталия Хомутынника кандидатом в президенты Украины. Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - сказано в заявлении "Видродження", распространенном пресс-службой партии в среду.

В заявлении подчеркивается, что в Украине еще не стартовала избирательная кампания, а следовательно, политическая сила пока не выдвигает кандидата на должность главы государства.

"Но непременно примет участие в предстоящих президентских выборах", - заявили в партии "Видродження".

Ранее в этот день ряд СМИ сообщил, что в некоторых областях Украины начали распространять листовки с информацией о начале президентской кампании нардепа из группы "Партия "Видродження" Виталия Хомутынника. Кроме того, в Интернете действует сайт, посвященный предвыборной кампании В.Хомутынника.