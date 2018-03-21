Незаконное нарушение Россией международно признанных границ чиновница назвала одним из огромных вызовов современности

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает " Укринформ ".

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией" , - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Также Меркель вспомнила в своей речи дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

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