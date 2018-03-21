Погода, Новости, загрузка...
У кого більший? Вагітна Шоптенко і Юрій Ткач помірялися животами (ФОТО)
21.03.2018 17:22
4127_99.jpg (29.86 Kb)

Відома хореограф Олена Шоптенко очікує на первістка, втім, як і чимало селебрітіс - майбутніх матусь, зірка не сидить вдома навіть на солідному терміні вагітності - напередодні Шоптенко можна було побачити у Національній опера на прем'єрі балету.

Також на подію прийшов і гуморист Юрій Ткач, колега Олени по шоу "Танці з зірками". Селебрітіс позували фотографам і навіть "помірялися" животиками - вагітна Шоптенко явно виграє!

2450_44.jpg (62.04 Kb)9787_33.jpg (25.71 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить