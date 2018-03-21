Исследователи доказали, что женщины, которые выступают инициаторами в отношениях, более удачны в любви.

В ходе нового исследования, которое провели работники сайта для знакомств The League, было проанализировано данные о 100 гетеросексуальных парах, которые находятся в стабильных и крепких отношениях, передает со ссылкой на и .

Стоит отметить, что в эксперименте учитывались данные лишь о тех парах, которые живут вместе не менее года.

Как оказалось, в одной из трех пар, которые находятся в серьезных отношениях и полностью довольны ими, инициатором выступала женщина. Опрос показал, что именно она первой писала партнеру смс-сообщения.

Согласно анализу проведенного исследования, девушки, которые делают первый шаг в отношениях, имеют в три раза больше шансов завести серьезный роман, который в будущем может привести к свадьбе. Исследование также показало, что пары, удовлетворенные своими отношениями, имели разницу в возрасте в среднем три года.

Также выяснилось, что у 80 процентов крепких пар, в отношениях которых наблюдается гармония и взаимопонимание, партнеры имеют примерно одинаковый уровень образования.

Данные также показали, что пары отправили в среднем 34 сообщения друг другу до обмена телефонными номерами.

Однако, по словам куратора проекта Мадлен Масон, такие статистические данные могут помочь некоторым людям на их пути к любви, однако она подчеркивает, что каждый человек имеет дело с любовью по-разному и это нужно учитывать.

"Данные помогают задуматься о том, как относится к этому, и могут ли быть вещи, которые вы можете изменить. Но это просто цифры и не относятся ко всем", - сказала она

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