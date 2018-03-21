Компания сослалась на нарушение российско-украинского инвестиционного соглашения

"Газпром" считает такие действия АМКУ нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Российская компания также пожаловалась, что заявление министра юстиции Павла Петренко о взыскании Украины из "Газпрома" денежных средств по этому штрафу, которое появилось накануне, является "попыткой незаконного изъятия его имущества".