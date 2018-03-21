|"Газпром" обжалует штраф АМКУ в международном арбитраже
|21.03.2018 17:28
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Компания сослалась на нарушение российско-украинского инвестиционного соглашенияРоссийский "Газпром" отказался признавать правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины, и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж.
"Газпром" считает такие действия АМКУ нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Российская компания также пожаловалась, что заявление министра юстиции Павла Петренко о взыскании Украины из "Газпрома" денежных средств по этому штрафу, которое появилось накануне, является "попыткой незаконного изъятия его имущества".
Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. С учетом пени за просрочку оплаты сумма выросла вдвое - до 172 млрд гривен. С тех пор "Газпром" безуспешно судится против АМКУ в украинских судах.