|В Украине запретили выдавать внутренние паспорта в виде книжки
|21.03.2018 17:30
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Новые паспорта представляют собой пластиковую карту, содержащую электронный носитель информации, на котором записана информация о биометрических данных владельца документа.
Кабинет министров принял постановление, согласно которому запрещается оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты, сообщают Українські новини.
Напомним, с 1 ноября 2016 года все украинцы могут оформить ID-паспорта.
Новые паспорта представляют собой пластиковую карту, содержащую электронный носитель информации, на котором записана информация о биометрических данных владельца документа.
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Такой документ должен быть лучше защищен от подделок и исключить возможность пользования другим человеком.
По данным Миграционной службы в 2017 году украинцы оформили более миллиона ID-карт.