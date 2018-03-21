Новые паспорта представляют собой пластиковую карту, содержащую электронный носитель информации, на котором записана информация о биометрических данных владельца документа.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому запрещается оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты, сообщают Українські новини.

Напомним, с 1 ноября 2016 года все украинцы могут оформить ID-паспорта.

Новые паспорта представляют собой пластиковую карту, содержащую электронный носитель информации, на котором записана информация о биометрических данных владельца документа.

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Такой документ должен быть лучше защищен от подделок и исключить возможность пользования другим человеком.

По данным Миграционной службы в 2017 году украинцы оформили более миллиона ID-карт.

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