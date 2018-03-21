Администрация Президента готовит силовой захват Октябрьского дворца и телеканала ZIK. Об этом заявили в редакции телеканала со ссылкой на надежные источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ZIK утверждают, что готовится нападение на телеканал руками подконтрольных АП радикальных организаций Фото: zik.ua "Силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется телеканал, может произойти в любой момент. По информации из надежных источников, за организацией захвата стоит власть Президента, однако осуществляться нападение на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций", – заявили на телеканале.По данным редакции, захват телеканала планировался заранее, поскольку по указанию министра внутренних дел Арсена Авакова 1 марта 2018 года Национальная гвардия Украины в одностороннем порядке без объяснений разорвала соглашение об охране телеканала."Телеканал ZIK просит считать это заявление официальным обращением в Администрацию Президента, лично к президенту Украины Петра Порошенко, Верховной Раде Украины, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Национальной гвардии", – говорится в сообщении.На телеканале также обратились в ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ОБСЕ, представительство ЕС в Украине, к правозащитникам и журналистским организациям."Попытку установления контроля над телеканалом ZIK мы рассматриваем не только как угрозу нынешней независимой редакционной политике, но и как угрозу будущему нашего коллектива. Кроме того, установление контроля над работой одного из немногих оппозиционных телеканалов в Украине будет только углублять существующую сегодня концентрацию СМИ у представителей действующей власти", – заявили в ZIK.Нардеп от БПП Иван Винник 22 января покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января ведущая телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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