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ZIK заявил, что готовится силовой захват телеканала
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21.03.2018 17:31
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Администрация Президента готовит силовой захват Октябрьского дворца
и телеканала ZIK. Об этом заявили в редакции телеканала со ссылкой
на надежные источники. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В ZIK утверждают, что готовится нападение на
телеканал руками подконтрольных АП радикальных организаций Фото:
zik.ua "Силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется
телеканал, может произойти в любой момент. По информации из
надежных источников, за организацией захвата стоит власть
Президента, однако осуществляться нападение на телеканал будет
руками подконтрольных ей радикальных организаций", – заявили
на телеканале.По данным редакции, захват телеканала планировался
заранее, поскольку по указанию министра внутренних дел Арсена
Авакова 1 марта 2018 года Национальная гвардия Украины в
одностороннем порядке без объяснений разорвала соглашение об охране
телеканала."Телеканал ZIK просит считать это заявление официальным
обращением в Администрацию Президента, лично к президенту Украины
Петра Порошенко, Верховной Раде Украины, Министерству внутренних
дел, Службе безопасности Украины, Национальной гвардии", –
говорится в сообщении.На телеканале также обратились в ПАСЕ,
комитет министров Совета Европы, ОБСЕ, представительство ЕС в
Украине, к правозащитникам и журналистским организациям."Попытку
установления контроля над телеканалом ZIK мы рассматриваем не
только как угрозу нынешней независимой редакционной политике, но и
как угрозу будущему нашего коллектива. Кроме того, установление
контроля над работой одного из немногих оппозиционных телеканалов в
Украине будет только углублять существующую сегодня концентрацию
СМИ у представителей действующей власти", – заявили в
ZIK.Нардеп от БПП Иван Винник 22 января покинул прямой эфир
телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской
редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину
первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал
"один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины
Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января ведущая телеканала ZIK
Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта"
угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы
Администрации Президента Портнова.
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