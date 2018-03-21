Намедни представители Армии обороны Израиля решила поведать местной прессе, а именно “Jerusalem Post”, о том, что в далеком 2007 году ВВС ЦАХАЛ, в составе четырех F-15 и F-16 нанесли бомбовый удар по строящемуся в Сирии ядерному реактору. Свое признание они сопроводили соответствующим видео, на котором сирийский хитрый объект равняется с землей.

Сейчас, что сама новость, что видео, набирают слава в медиа пространстве и в то время как одни осуждают действия Израиля, направленные против, на тот момент ещё мирной, Сирии, а другие поддерживают, памятуя сложные отношения двух стран и неразрешимый “Голанский спор”, я задался совсем другим вопросом.

Почему в Израиле решили рассказать об этой операции, против соседнего государства именно сейчас, одиннадцать лет спустя? Тот факт, что Израиль один из немногих кто не стесняется наносить ракетно-бомбовые удары по объектам не только Хезболы в Сирии, но и правительственных войск – нам прекрасно известно. Уничтоженные склады, РЛС, ПВО, по сути, Дамаск ничего не может сделать против ястребов ЦАХАЛ. И вдруг, снятие грифа секретности с довольно спорной и неоднозначной операции, в которой Израилю отказались помогать даже США.

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Подобного рода информационные вбросы могут делаться накануне событий, равнозначных и не исключено, что в скором времени, на фоне быстро развивающейся компании Турции в кантоне Африн и наглеющем Асаде на спорных рубежах, Израиль начнет отстаивать свое право на “буферную зону” по ту сторону официальных границ Сирии. И, что самое главное, остановить его в этом никто не сможет.

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