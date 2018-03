ЕС может ввести санкции против Украины за непринятия стандарта BEPS Чтобы избежать санкций Украина должна подписать многостороннее соглашение MLI Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что Украина до конца текущего года ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения), иначе страна и ее компании могут столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза. Фото: epravda.com.ua "ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто не ввел минимальные стандарты BEPS до конца года. Это означает, что украинский бизнес, который сейчас так сложно завоевывает европейские рынки, пользуясь соглашением об ассоциации, может оказаться в такой неудобной ситуации, когда к нему будут применяться ограничения из-за то, что страна оказалась в "оффшорном" списке, поскольку вовремя не выполнила минимальный стандарт BEPS" , - сказал министр, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, для этого Украина должна подписать многостороннее соглашение MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), которая направлена ​​на унификацию положений действующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального просмотра самих сделок странами в двустороннем порядке и подписанное уже более 70 стран. "MLI - это международное соглашение, следовательно я должен получить полномочия от президента на его подписание. Надеюсь, что их получу в ближайшее время" , - отметил Данилюк, объяснив, что документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. "Ратификацию нельзя откладывать на последний момент, поскольку если не успеем ратифицировать до конца года, попадем в черный список ЕС" , - еще раз отметил глава Минфина. Вторым необходимым шагом, по его словам, является принятие закона о country by country report. "То есть корпорации будут подавать расширенную отчетность, которая отразит, где у компаний аккумулируются доходы, активы и где находятся" , - пояснил министр. Данилюк уточнил, что Минфин завершает работу над законопроектом и подаст его в ВР в ближайшее время. Министр добавил, что параллельно Минфин все равно работает над внесением изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с ключевыми юрисдикциями, через которые происходила оптимизация - Кипр, Нидерланды, Люксембург. Могерини о реформах в Украине: мы хотели бы видеть больше решимости

ЕС не признает российские выборы в аннексированном Крыму

Британский парламент предлагает перенести Brexit Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что министр соглашение его данилюк Теги: бизнес & финансы