Суд не разрешил адвокатам экс-президента Виктора Януковича допросить президента Украины Петра Порошенко, бывшего верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон, экс-главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и экс-главу МИД Польши Радослава Сикорского. Суд не дал согласия адвокатам Януковича на повторный допрос Порошенко Фото: ЕРА Адвокатам не разрешили опросить по делу о государственной измене Януковича бывшего верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, бывшего министра иностранных дел Германии, а ныне – президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера и экс-главу МИД Польши Радослава Сикорского.Суд отказался допрашивать экс-посла Литвы Пятраса Вайтекунаса и экс-посла Латвии Аргиты Даудзе, поскольку адвокаты не предоставили доказательства об отсутствии у этих лиц дипломатического статуса.Также суд отказал защите экс-президента в повторном допросе экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева, посла Украины в Польше Андрея Дещицу.Отказано также в допросе официанта из Администрации Президента Украины Артема Доманского.Сегодня суд дал согласие на допрос по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта была допрошена свидетель со стороны защиты Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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