|Больше всего в 2017 году к власти Польши обратилось искателей убежища из России и Украины
|21.03.2018 17:44
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Третье место занял ТаджикистанО предоставлении убежища в Польше в прошлом году обратились 300 граждан Украины. От россиян таких обращений зарегистрировано более двух тысяч.
Фото: PAP / Darek Delmanowicz
Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата - по искателей убежища на территории стран-членов в 2017 году.
Больше только в 2017 году к власти Польши о предоставлении убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.
Также украинцы обращались об убежище в Чехии (295 человек), Эстонии (10) и Португалии (125).
Всего, по данным Евростата, в 2017 о предоставлении международной защиты в странах ЕС обратились 650 тыс. Граждан третьих стран. Это вдвое меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.
Больше только ищущих убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) И Афганистана (43,6 тыс.).
Напомним, по данным миграционной службы Польши, количество граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (временные или постоянные), превысила 150 000 .