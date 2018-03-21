Третье место занял Таджикистан

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата - по искателей убежища на территории стран-членов в 2017 году.

Больше только в 2017 году к власти Польши о предоставлении убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.

Также украинцы обращались об убежище в Чехии (295 человек), Эстонии (10) и Португалии (125).

Всего, по данным Евростата, в 2017 о предоставлении международной защиты в странах ЕС обратились 650 тыс. Граждан третьих стран. Это вдвое меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.

Больше только ищущих убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) И Афганистана (43,6 тыс.).