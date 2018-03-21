Утечка информации, по словам одного из источников, способствует атмосфере паранойи в Белом доме, которая раздражает помощников Трампа.

Инцидент с утечкой информации о том, что советники Дональда Трампа проинструктировали его не поздравлять президента России Владимира Путина после выборов, привел в ярость президента США и подтвердил его убеждение, что в его администрации есть люди, которые активно работают, чтобы подорвать его позиции. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, информирует svodka.net.

Дональд Трамп лично опрашивал своих союзников и советников, которые, по его мнению, могли рассказать об этом журналистам, так как только небольшая группа сотрудников имеет доступ к подобным материалам. Особое подозрение Трампа падает на сотрудников в сфере национальной безопасности.

Глава Белого дома Джон Келли также пришел в ярость, что информация о конфиденциальном брифинге президента стала общеизвестной, пишет издание. Его помощники пытаются выяснить, кто рассказал о предупреждении, данном советниками Трампу.

Первой о том, что Трамп поздравил Путина с переизбранием на четвертый срок 20 марта, сообщила газета Washington Post. По данным издания, он сделал это, несмотря на предупреждения от нескольких советников по национальной безопасности и на то, что в материалах для брифинга была записка, где большими буквами было написано: «Не поздравлять».

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В то время, когда Дональд Трамп звонил Путину, вместе с ним в резиденции в Белом доме был советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет CNN. В то же время, согласно публичному графику Белого дома, президент не должен был находиться в так называемом западном крыле Белого дома, где располагается его кабинет, до полудня. Именно оттуда он всегда звонит иностранным лидерам.

Утечка информации, по словам одного из источников, способствует атмосфере паранойи в Белом доме, которая раздражает помощников Трампа. При этом до сих пор неясно, видел ли Трамп предупреждение от советников: один из источников издания заявил, что президент просто не видел записку, а другой добавил, что президент часто игнорирует советы в отношении телефонных разговоров с иностранными лидерами.

13 марта Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Сообщения о разногласиях Тиллерсона и Трампа и о возможной отставке госсекретаря появлялись в СМИ с лета 2017 года. Как ранее сообщал источник CNN в Белом доме, Тиллерсон был все более недоволен непредсказуемостью своей работы. Ранее также сообщалось о недовольстве Трампом критикой Тиллерсона.

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