Государственная миграционная служба имеет все технические
возможности для полного перехода на оформление и выдачу паспортов в
форме ID-карты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ID-карты в Украине введены с января 2016 Фото: Державна
Міграційна Служба України / Facebook Отмечается, что решение
принято, так как подразделения Государственной миграционной службы
в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами,
необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме
ID-карточки.Изменения внесены в постановление Кабмина №302 от 25
марта 2015 года. ID-карты в Украине введены с января 2016 года
на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с
вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов
стала безопасность – старые паспорта-книжки на сегодняшний
день не защищены от подделки.20 октября 2017 года в
Украине выдали миллионный ID-паспорт.
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