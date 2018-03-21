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Кабмин запретил оформлять внутренние паспорта в виде книжки
21.03.2018 17:45
Государственная миграционная служба имеет все технические возможности для полного перехода на оформление и выдачу паспортов в форме ID-карты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ID-карты в Украине введены с января 2016  Фото: Державна Міграційна Служба України / Facebook Отмечается, что решение принято, так как подразделения Государственной миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.Изменения внесены в постановление Кабмина №302 от 25 марта 2015 года. ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала безопасность – старые паспорта-книжки на сегодняшний день не защищены от подделки.20 октября 2017 года в  Украине выдали миллионный ID-паспорт. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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