Государственная миграционная служба имеет все технические возможности для полного перехода на оформление и выдачу паспортов в форме ID-карты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ID-карты в Украине введены с января 2016 Фото: Державна Міграційна Служба України / Facebook Отмечается, что решение принято, так как подразделения Государственной миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.Изменения внесены в постановление Кабмина №302 от 25 марта 2015 года. ID-карты в Украине введены с января 2016 года на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала безопасность – старые паспорта-книжки на сегодняшний день не защищены от подделки.20 октября 2017 года в Украине выдали миллионный ID-паспорт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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