Кабинет министров Украины поручил Государственной миграционной службе выдавать паспорта гражданина Украины исключительно в виде ID-карты.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, передает информационное агентство УНИАН.

В частности, принятое решение исключает норму постановления Кабинета министров от 25 марта 2015 года, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми техническими средствами выдавать паспорта в «книжном» формате.

Согласно пояснительной записке к постановлению, решение принято в связи с обеспечением подразделений Миграционной службы техническими средствами в полном объеме.

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