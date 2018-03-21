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Нет «книжечкам»: правительство поручило выдавать украинцам паспорта исключительно в виде ID-карт
21.03.2018 17:47
Нет «книжечкам»: правительство поручило выдавать украинцам паспорта исключительно в виде ID-карт

Кабинет министров Украины поручил Государственной миграционной службе выдавать паспорта гражданина Украины исключительно в виде ID-карты.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, передает информационное агентство УНИАН.

В частности, принятое решение исключает норму постановления Кабинета министров от 25 марта 2015 года, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми техническими средствами выдавать паспорта в «книжном» формате.

Согласно пояснительной записке к постановлению, решение принято в связи с обеспечением подразделений Миграционной службы техническими средствами в полном объеме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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