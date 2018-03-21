|Нет «книжечкам»: правительство поручило выдавать украинцам паспорта исключительно в виде ID-карт
|21.03.2018 17:47
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Кабинет министров Украины поручил Государственной миграционной службе выдавать паспорта гражданина Украины исключительно в виде ID-карты.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, передает информационное агентство УНИАН.
В частности, принятое решение исключает норму постановления Кабинета министров от 25 марта 2015 года, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми техническими средствами выдавать паспорта в «книжном» формате.
Согласно пояснительной записке к постановлению, решение принято в связи с обеспечением подразделений Миграционной службы техническими средствами в полном объеме.
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